Колектив кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ організував серію навчальних тренінгів, спрямованих на посилення практичної підготовки здобувачів освітньої програми «Міжнародні відносини».

Тренінг «Індустрія майбутнього та сталий розвиток регіонів» присвячений актуальній тематиці функціонування сучасної аграрної індустрії України та реалізації глобальних цілей сталого розвитку на регіональному рівні.

У межах заходу з вітальним словом виступила завідувачка кафедри міжнародних відносин та дипломатії Оксана Тулай. Вона підкреслила значення таких зустрічей для формування практичного мислення майбутніх фахівців, подякувала представникам «Контінентал Фармерз Груп» за відкритість і співпрацю, закликала студентів активно використовувати надані можливості для професійного розвитку.

Під час тренінгу учасники мали можливість ознайомитися з діяльністю компанії «Контінентал Фармерз Груп» – одного з ключових підприємств аграрного сектору держави. У ході тренінгу було розглянуто такі аспекти: специфіка становлення та конкурентних переваг аграрної компанії міжнародного формату; виробничі кластери компанії та потужність її земельного банку (195 000 га у 5 областях на заході України); стратегічні напрями корпоративної соціальної відповідальності, включно з волонтерськими ініціативами та підтримкою громад, на які вже інвестовано понад 37 млн. грн; можливості працевлаштування в аграрній сфері, включно з комунікаційною та HR-компонентою розвитку бізнесу на міжнародному рівні.

Спікерка Анна Михайлиця, фахівчиня відділу комунікацій та маркетингу «Контінентал Фармерз Груп», представила здобувачам історію, структуру та стратегічні напрями розвитку компанії, а також поділилася власним професійним досвідом і баченням ключових компетентностей молодого фахівця у сфері комунікацій.

Менеджер з підбору персоналу Руслана Скаляк провела змістовну консультаційну сесію щодо формування конкурентного резюме, підготовки до співбесід та побудови кар’єрних траєкторій у сучасних ринкових умовах.

Захід є прикладом ефективної взаємодії закладу вищої освіти з реальними роботодавцями та сприяє формуванню практичних навичок здобувачів, їх професійній орієнтації та конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці. Лише у партнерстві можна сформувати майбутнє, у якому інновації, сталий розвиток і відповідальний бізнес стають основою зміцнення регіонів України та їх інтеграції у глобальні процеси.

Тренінг організовано в межах діяльності навчальної лабораторії «Міжнародна студія сталого розвитку» кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ.

