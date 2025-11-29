Знову гірка втрата. На Запоріжжі загинув Олександр Рижий, житель села Млинівці Зборівської громади. Олександрові було лише 43 роки. Осиротіла без сина мама Марія… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 27 листопада 2025 року трагічно загинув Рижий Олександр Степанович (15.05.1982 р.н.), житель села Млинівці.

Олександр загинув під час виконання службових обов’язків у Запорізькій області.

Його смерть – болюча й непоправна втрата для родини, друзів і всієї громади.

Висловлюємо щирі та найглибші співчуття його матері – Рижій Марії Петрівні, рідним і близьким.

Нехай Господь дарує сили пережити цей тяжкий час, а світлий спомин про Олександра залишається в серцях усіх, хто його знав.

Вічна та світла пам’ять нашому Герою.

Про час зустрічі тіла Героя , буде повідомлено додатково», – написав міський голова Зборова Руслан Максимів.

