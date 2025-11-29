Те, що зробили сьогодні вночі ЗСУ, не має аналогів у світі, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей.

Про це написав у Фейсбук український експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

Експерт високо оцінив роботу української ППО під час відбиття російської масованої ракетно-дронової атаки на Україну, головним напрямком якої був Київ.

«Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей», – зазначив він.

«Флеш» особливо підкреслює, що запорукою успіху стала саме майстерність українських бійців ППО: «Коли Patriot збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи».

«Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ», – підсумував він.

Цієї жахливої ночі, коли протиповітряна оборона зіткнулася з безпрецедентною навалою – майже шість сотень ворожих безпілотників, – розраховувати лише на автоматизовані системи було неможливо. Проте захисники неба продемонстрували феноменальну майстерність, знищивши понад 90% цієї повітряної армади. Крім того, вони ідеально відпрацювали по балістичних цілях, зупинивши всі чотири випущені «Іскандери», – пише ТСН.

Уночі з 28 на 29 листопада росіяни випустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів.

«Може ви вже звикли, але я скажу так: це точно героїзм і це точно кращі ППО + РЕБ на планеті!

Уявіть: ціль – енергетика. Ворог цієї ночі запускає 600 дронів з бойовою частиною по 50 кг і до 40 різних ракет з бойовою частиною по півтонни. На одне місто – на Київ. Знов це була черговий раз одна з наймасштабніших комбінованих атак в історії людства, якщо не рахувати декілька потужних атак Ірану на Ізраїль і навпаки.

Результат по цілях: пошкоджені 8 високовольтних проводів. Ремонті роботи тривали пару годин.

Назвіть мені хоча б одну країну, яка кожен тиждень-два здатна так відбитися, щоб по цілях був результат, еквівалентний восьми проводам…

Про те, як наші сили ППО спрацювали цієї ночі, має знати весь світ! Особливо те, що вони зробили з крилатими ракетами Іскандер-К, які пролетіли повз Київ, хоча по всіх ознаках ціллю була ТЕЦ-6, і впали десь у Макарівському районі в полі.

Я уявляю зараз відчуття в Кремлі: одна з най потужних атак сучасними дорогими засобами, а результат – 8 проводів. Когось посадять на пляшку… Низький уклін всім причетним і світла памʼять всім цивільним, які загинули цієї ночі в результаті повітряної атаки! Співчуття постраждалим!» – написав у фейсбук Сергій Наумович.

