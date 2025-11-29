Скорботну звістку отримала ще одна родина. На Харківщині прийняв свій останній бій Назар Ковальчук із Тернополя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

«Відлетів до Небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Ковальчук Назар Вікторович. Героїчно завершив свій шлях на землі 27 листопада виконуючи бойове завдання на Харківщині.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

