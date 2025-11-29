У 43 роки жорстока війна обірвала життя Івана Гасяка, мешканця селища Коропець. Залишилася без чоловіка дружина Оксана, сини Дмитро та Роман, матір Галина, брати Любомир та Володимир. Вічна пам’ять та слава Герою!

«З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про загибель мешканця селища Коропець, військовослужбовця 141 окремої механізованої бригади, Гасяка Івана Петровича (16.07.1982- 28.11.2025).

Висловлюємо щирі співчуття рідним, дружині Оксані, синам Дмитру та Роману, матері Галині, братам Любомиру та Володимиру, усій скорботній родині, близьким, друзям, побратимам Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати…

Вічна пам’ять та слава Герою», – написали у Коропецькій громаді.

Іван Гасяк був уродженцем села Бобрівники. Останні роки разом із дружиною та дітьми проживав у селищі Коропець.

У Коропецькій територіальній громаді 29 листопада-5 грудня 2025 року оголошено днями жалоби.

