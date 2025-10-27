Догляд за тваринами, і перш за все за їхнім здоров’ям, нелегкий. Сараї та курники — це місця, де мешканці та працівники часто переміщуються, заносячи різні забруднювачі ззовні. Неможливо щодня вручну чистити ці приміщення. Звичайно, сіно та солому регулярно замінюють, але інші забруднювачі вимагають ретельнішого знезараження. Однак існує ефективний метод, який усуває ризик поширення мікробів. Суха дезінфекція є високоефективною та недорогою. А прості та ефективні засоби для сухої дезінфекції за певних умов не мають альтернатив.

Які переваги сухої дезінфекції

Власники ферм дуже зацікавлені в цьому виді очищення, оскільки він пропонує численні переваги:

не потребує води, що зручно у віддалених господарствах або в мороз;

деякі засоби можна використовувати у присутності тварин;

поглинає запахи та вологу, покращуючи мікроклімат;

деякі препарати діють до 7 днів.

На відміну від вологого методу, між циклами очищення та знезараження приміщень немає перерв. Сам процес швидкий і простий. Немає потреби наймати спеціалізовану компанію — процедура виконується самостійно.

Коли варто використовувати суху дезінфекцію

Проводити дезінфекцію сухими засобами доцільно:

У тваринницьких приміщеннях у холодну пору року або при перебуванні у них тварин. Волога дезінфекція в цих умовах найімовірніше призведе до переохолодження тварин або їх стресу.

У місцях з високою вологістю. Сухі засоби добре абсорбують надлишок вологи та запобігають розвитку грибків та плісняви.

Для обробки підстилки. Суха дезінфекція дозволяє зменшити забруднення та запахи, а також знижує ризик поширення хвороб через підстильний матеріал.

Під час спалахів інфекцій. Засоби сухої дезінфекції вчасно зупиняють поширення захворювань.

Суху дезінфекцію проводять також у профілактичних цілях. Нею обробляють інвентар, вхід на ферму, що знижує ризик занесення збудників.

Як користуватись засобами для сухої дезінфекції

У застосуванні засобів сухої дезінфекції існують певні правила. Розглянемо етапи обробки приміщень.

Підготовка поверхні

Перед нанесенням засобу бажано очистити поверхню від гною, сміття, залишків корму. Якщо є можливість, проведіть сухе прибирання, використавши віник і скребок.

Вибір засобу

Враховуйте дію препарату. Виясніть, проти яких мікроорганізмів він діє: бактерії, віруси, грибки. Також перевірте, чи дозволено застосовувати засіб у присутності тварин.

Нанесення

Засіб рівномірно розсипається по поверхні вручну або розкидачем. Особливо ретельно слід обробити проблемні зони: входи, кормові місця, туалетні зони, поїлки та підстилки.

Частота обробки

Для профілактики проводити дезінфекцію варто 1–2 рази на тиждень. Під час спалаху хвороб щодня або за потреби. Після виселення тварин або перед заселенням нових одноразово з підвищеним дозуванням.

Як обрати засіб сухої дезінфекції

Суху дезінфекцію слід, перш за все, проводити з використанням перевірених та безпечних засобів. Гарним рішенням є використання препарату на основі мінеральних інгредієнтів. Такий вид порошку повністю знищує віруси, грибки та навіть личинки. Тому суху дезінфекцію підстилки можна використовувати у великих приміщеннях, клітках, вольєрах, а також транспортних засобах для перевезення тварин.

Суха дезінфекція — ефективний інструмент для профілактики та екстрених заходів під час спалаху захворювань. Придбати засоби сухої дезінфекції пропонує магазин Biovet. Вони допоможуть створити безпечне середовище для тварин і зменшити ризики інфекцій.

