Згідно із вказівкою НЕК “Укренерго”, 1 грудня на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

«Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті, – зазначили в обленерго.

