Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя. На Харківщині прийняв свій останній бій тернополянин Назар Ковальчук. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Тернопільська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 27 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув наш земляк, військовослужбовець Ковальчук Назар Вікторович. Він героїчно віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворога.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для нашого міста та для всієї країни. Ми сумуємо разом з рідними Назара, з його друзями, побратимами і всіма, хто його знав», – написав міський голова Сергій Надал.

Панахида за Назаром відбудеться в Домі Печалі на вул. Микулинецькій сьогодні, 1 грудня, о 19:00.

Похорон відбудеться у вівторок, 2 грудня, об 11:00 на Алеї Героїв.

