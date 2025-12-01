Тернополянин Ігор Баїк був прихильником ФК «Нива». У вересні, під час реабілітації, здійснив символічний перший удар у матчі «Нива» – «Чернігів». Згодом повернувся на фронт. А в листопаді, поблизу Краматорська, Ігор загинув. Вічна пам’ять Герою!

“19 листопада поблизу Краматорська загинув солдат Ігор Михайлович Баїк з Тернополя, оператор безпілотних літальних апаратів 45-ї окремої артилерійської бригади, який виконував обов’язки сапера.

Ігор був щирим прихильником нашого клубу. 28 вересня він здійснив символічний перший удар у матчі «Нива» – «Чернігів», перебуваючи на реабілітації після важкої хвороби. Після відновлення Ігор повернувся до своїх побратимів, продовживши захищати Україну.

Дякуємо Ігору за мужність, відданість і любов до України.

Вічна пам’ять Герою!” – написали у ФК “Нива” Тернопіль.

