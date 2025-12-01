Тернопіль переживає нелегкі дні після нещодавньої трагедії. Кожен відчуває біль і тривогу, особливо коли йдеться про дітей. Саме тому важливо дарувати їм моменти світла й підтримки.

На Театральному майдані вже працює Казкова резиденція – Хатинка Святого Миколая. Щовихідних тут відбуваються майстер-класи, зустрічі з Миколаєм, фотозони. Малеча може залишити свої листи з мріями й побажаннями.

Це маленький простір радості посеред непростого часу, де діти можуть на мить відчути казку та спокій.

Резиденція працюватиме до січня.

Графік заходів можна переглянути на сторінці Туристично-інформаційного центру або дізнатися за телефоном: 098-052-07-20.

«Запрошую родини приходити разом із дітьми. Нехай у наших малюків буде більше тепла, усмішок і віри у добро», – написав міський голова Сергій Надал.

Фото Вероніки Рубаненко.

Подобається це: Подобається Завантаження…