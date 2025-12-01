Шахраї під приводом «Зимової допомоги» заволоділи коштами мешканки Чортківського району на суму понад 46 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

До правоохоронців 25 листопада надійшла заява від мешканки одного з сіл Білобожницької сільської громади 1969 року народження.

Жінка розмовіла, що стала жертвою шахрайських дій в інтернеті.

За словами потерпілої, у соціальній мережі вона натрапила на оголошення про нібито надання «Зимової допомоги».

Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела реквізити своєї банківської картки. Після введення даних з картки було незаконно списано 46 346 гривень.

Правоохоронці наголошують: подібні схеми є поширеним способом заволодіння коштами громадян.

Шахраї створюють фіктивні посилання та копії державних сервісів, вводячи людей в оману під виглядом соціальних виплат. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

