6 грудня у Тернополі пройде символічний легкоатлетичний забіг, присвячений Дню святого Миколая.

“Забіг матиме особливу місію – зібрати донати для дітей, які постраждали внаслідок обстрілу 19 листопада в Тернополі. Саме тому під час забігу не важлива швидкість чи встановлення рекорду. Важлива участь, єдність та підтримка”, — повідомляє Тернопільська міська рада.

Легкоатлетичний забіг відбудеться на набережній Тернопільського ставу. Початок реєстрації — о 9:30. Старт — о 10:30. Дистанція — 5 км. Кожен учасник після пробігу отримає ексклюзивні фінішні медалі та смаколики.

Щоб взяти участь, необхідно:

зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/…/1uhd6QVyqdazwQMz29F70JUj…/edit

підготувати новорічний костюм чи елемент святкового образу, у якому ви бедет брати участь в забігу

задонатити

Збиратимуть донати на початку забігу. Суму донату кожен учасник визначає самостійно.

Захід організовано Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради та Управління розвитку спорту та фізичної культури.

