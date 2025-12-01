Судитимуть тернополянина, який отримав 6 000 доларів США за вплив на посадовців ЗСУ у переміщенні військовослужбовця з навчального центру без статусу СЗЧ.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

“Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, обвинуваченого в одержанні ним неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)”, — йжеться у повідомленні.

За даними слідства, тернополянин, спілкуючись із приятелькою, дізнався, що її знайомий перебуває у навчальному центру ЗСУ. Він запропонував забрати і вивезти знайомого з навчального центру.

“При цьому запевнив жінку, що має можливість через вплив на посадових осіб в ЗСУ влаштувати безперешкодне залишення території навчального центру без законних на це підстав. При цьому військовослужбовець не матиме статусу особи, що самовільно залишила частину. Свої послуги оцінив у 12 000 доларів США”, — розповіли в прокуратурі.

Під час одержання частини неправомірної вигоди – 6000 доларів США тернополянина затримали правоохоронці.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ, Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

