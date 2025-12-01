Нещасний випадок стався 30 листопада в селі Ілавче Іванівської територіальної громади. Чотирьох людей госпіталізовали з діагнозом «отруєння чадним газом».

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність газового котла опалення у приватному будинку.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає: “

“Чадний газ — це “тихий вбивця”. Він не має кольору, запаху чи смаку. Щоб уберегтися, регулярно перевіряйте справність газових приладів, вентиляційних каналів та димоходів”, — нагадали в ДСНС.

