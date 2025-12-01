У селі на Тернопільщині четверо людей отруїлися чадним газом
Нещасний випадок стався 30 листопада в селі Ілавче Іванівської територіальної громади. Чотирьох людей госпіталізовали з діагнозом «отруєння чадним газом».
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність газового котла опалення у приватному будинку.
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає: “
“Чадний газ — це “тихий вбивця”. Він не має кольору, запаху чи смаку. Щоб уберегтися, регулярно перевіряйте справність газових приладів, вентиляційних каналів та димоходів”, — нагадали в ДСНС.