На Тернопільщині у ДТП загинув 15-річний мотоцикліст. Поліцейські нагадують, що мототехніка в руках дітей — смертельна небезпека.

Як повідомили у ГУ НП у Тернопільській області, смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 листопада близько 19:16 на автодорозі М-19 “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече”, неподалік повороту на село Плоске Кременецького району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля KIA Ceed, житель Рівного 1986 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Lifan. Мототранспортом керував учень 9 класу. Унаслідок зіткнення 15-річний водій мотоцикла загинув на місці події.

Водія автомобіля правоохоронці затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (стаття 286 частина 2 Кримінального кодексу України).

Поліція закликає батьків бути максимально відповідальними щодо своїх дітей.

“Щороку в області фіксують випадки, коли неповнолітні, не маючи водійських навичок, належного досвіду та права керування, сідають за кермо мотоциклів, скутерів чи квадроциклів. Це часто закінчується трагедіями. Мотоцикл – це не іграшка, і навіть одна помилка може стати фатальною”, — зазначили у поліції.

Правоохоронці наголошують, що дітям до 16 років заборонено керувати мотоциклами, а батьки, які купують неповнолітнім мототранспорт, беруть на себе відповідальність за їхнє життя.

