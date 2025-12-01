46-річний житель одного з сіл Тернопільського району надавав приміщення у своєму будинку для вживання наркотиків, а також займався незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у ГУ НП у Тернопільській області.

Протиправну діяльність підозрюваного викрили та припинили оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу поліції №2 Тернопільського райуправління поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант облаштував у своєму помешканні місце для незаконного вживання заборонених речовин. Серед його «клієнтів» були як знайомі, так і сторонні особи. Крім того, чоловік продавав їм особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що підтверджено експертизою.

Підозрюваний раніше був судимий за майнові злочини.

За місцем його проживання правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

