Неймовірна боротьба розгорнулася у Луцьку, де відбувся Чемпіонат України з важкої атлетики. Студенти-спортсмени Західноукраїнського національного університету продемонстрували фантастичні результати, здобувши низку найвищих нагород.

Справжнім тріумфом став виступ абсолютних чемпіонів України – золотого дуету Дадерків, які підтвердили свій найвищий клас.

Аліна Дадерко здобула звання абсолютної чемпіонки України, виборовши одразу три золоті нагороди: 94 кг у ривку, 114 кг у поштовху та 208 кг у сумі двоборства.

Віталій Дадерко також став абсолютним чемпіоном України серед чоловіків, завоювавши три золоті медалі: 147 кг у ривку, 176 кг у поштовху та найкращий результат у сумі.

Ірина Гапій продемонструвала чудовий виступ, який приніс нашій команді бронзовий хет-трик: три бронзові нагороди (69 кг у ривку, 87 кг у поштовху та 156 кг у сумі двоборства).

Подобається це: Подобається Завантаження…