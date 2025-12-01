У грудні 2025 року прогнозується низка магнітних бур різної інтенсивності, що відображено у звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) щодо космічної погоди.

Прогноз геомагнітної активності на грудень виглядає наступним чином:

1-2 грудня – індекс 2 (спокійна геомагнітна обстановка);

3-4 грудня – індекс 5 (сильні магнітні бурі);

5 грудня – індекс 4 (відчутна магнітна буря);

6-7 грудня – індекс 3 (слабкі магнітні бурі);

8-11 грудня – індекс 2 (спокійна обстановка);

12 грудня – індекс 3 (слабка магнітна буря);

13 грудня – індекс 5 (сильна магнітна буря);

14 грудня – індекс 4 (відчутна магнітна буря);

15–16 грудня – індекс 2 (спокійна обстановка);

17–19 грудня – індекс 3 (слабкі магнітні бурі);

20 грудня – індекс 2 (спокій).

