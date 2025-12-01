Магнітні бурі в грудні
У грудні 2025 року прогнозується низка магнітних бур різної інтенсивності, що відображено у звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) щодо космічної погоди.
Прогноз геомагнітної активності на грудень виглядає наступним чином:
1-2 грудня – індекс 2 (спокійна геомагнітна обстановка);
3-4 грудня – індекс 5 (сильні магнітні бурі);
5 грудня – індекс 4 (відчутна магнітна буря);
6-7 грудня – індекс 3 (слабкі магнітні бурі);
8-11 грудня – індекс 2 (спокійна обстановка);
12 грудня – індекс 3 (слабка магнітна буря);
13 грудня – індекс 5 (сильна магнітна буря);
14 грудня – індекс 4 (відчутна магнітна буря);
15–16 грудня – індекс 2 (спокійна обстановка);
17–19 грудня – індекс 3 (слабкі магнітні бурі);
20 грудня – індекс 2 (спокій).