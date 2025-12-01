Сім дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж 28-30 листопада. До лікарні за меддопомогою звернулося четверо осіб, троє людей, серед яких 15-річний хлопчик, від отриманих травм загинули, повідомили в обласній поліції.



На повороті до села Чернихівці зі сторони Тернополя ДТП з потерпілими. Повідомлення такого змісту надійшло 28 листопада близько 17:12 на спецлінію Збаразького відділення поліції від диспетчера швидкої допомоги.



При виїзді слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції стало відомо, що аварія трапилася на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Лозова Байковецької громади.



Житель Чортківського району, керуючи автомобілем Peugeot Expert, в межах нерегульованого пішохідного переходу здійснив наїзд на тернополянку, 1972 року народження. Жінку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.



Аварію зі смертельними наслідками зареєстрували слідчі Зборівського відділення поліції 29 листопада о 1:25. Водій Peugeot 405, житель Львова, поблизу села Метенів Зборівської громади збив пішохода. Потерпілий – уродженець Луганської області, 1989 року народження. Чоловік знаходився на проїжджій частині дороги, а в результаті отриманих травм – загинув на місці ДТП. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Ще одна летальна автопригода трапилася того ж дня близько 7 ранку в селі Нагірянка Чортківського району.



За попередньою інформацією, водій Mersedes Sprinter, рухаючись дорогою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в напрямку Заліщик, на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автопоїздом у складі сідлового тягача Renault Magnum. У результаті удару кермувальник буса загинув



ДТП з травмованими трапилася близько 18:00 між містом Хоростків та селом Яблунів. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій вантажівки MAN не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із трактором МТЗ-80. Кермувальника сільгосптехніки госпіталізували до лікарні.



Повідомлення про чергову автопригоду надійшло на спецлінію поліції о 19:30. Водій Кіа Sorento, рухаючись автодорогою між селом В.Говилів та містом Хоростків, не впорався із керуванням та злетів у кювет. До медзакладу потрапив пасажир з авто 1964 року народження.



Порушення правил безпеки дорожнього руху зареєстрували співробітники Теребовлянського відділення поліції 30 листопада о 9:30. Кермувальник Ford Focus в селі Кровинка виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з SSANG YOUNG KORANDO TURISMO. У результаті удару до лікарні доправили водія мінівена.



У неділю близько 19:16 на автодорозі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” у дорожньо-транспортній пригоді загинув 15-річний хлопець. Житель Рівного, керуючи автомобілем Kia Ceed, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом, яким керував неповнолітній. Дев’ятикласник від отриманих травм загинув. Водія затримали.



Причини всіх аварій з’ясовують слідчі.

