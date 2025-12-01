Студенти спеціальності D5 «Маркетинг» та викладачі кафедри маркетингу ФЕУ Західноукраїнського національного університету взяли участь у навчально-ознайомчій поїздці до Кракова (Республіка Польща). Подорож була організована кафедрою маркетингу відповідно до наказу ректора та стала частиною реалізації стратегії розвитку університету.

Протягом поїздки студенти відвідали низку провідних наукових і культурних інституцій. Одним із найяскравіших моментів став візит до центру досліджень мозку Ягеллонського університету, де студенти спостерігали у реальному часі за проведенням експерименту зі сканування мозку волонтера. Фахівці центру продемонстрували роботу технологій MRI та EEG, пояснили процес обробки сигналів мозку і поділилися особливостями застосування нейроданих у науці й маркетингу. Така можливість побачити складний експеримент сканування мозку та інтерпретації результатів спеціалістами центру стала унікальним досвідом для майбутніх фахівців з нейромаркетингу.

Не менш вражаючим було відвідання музею Collegium Maius – серця Ягеллонського університету. Студенти побували в історичній кімнаті, де жив і працював Миколай Коперник, оглянули його автентичні прилади, інструменти, рукописи та документи. Знайомство з робочим простором видатного науковця дало можливість відчути атмосферу епохи великих відкриттів.

Під час візиту також було вручено укладений Меморандум про співпрацю із ЗУНУ Жанні Савчук, CEO центру нейромаркетингових досліджень «Neuro Union».

Окремою частиною програми стала екскурсія старим передріздвяним Краковом – з аналізом міського брендингу, рекламних практик і комунікацій у публічному просторі.

Поїздка стала цінним досвідом для майбутніх маркетологів, адже дозволила побачити роботу європейських наукових інституцій, розширити професійний світогляд і надихнула студентів на подальший розвиток у сфері маркетингу.

Колектив кафедри маркетингу дякує завідувачці кафедри міжнародного та європейського права Людмилі Саванець за організаційне сприяння навчально-ознайомчої поїздки, а також всім учасникам за активність і гідне представлення ЗУНУ на міжнародному рівні.

