У Тернопільській міській громаді функціонує понад 90 захисних споруд цивільного захисту та більше 250 найпростіших укриттів.

Інформацію про найближче укриття можна оперативно переглянути у застосунку «е-Тернопіль» завдяки геолокації. Для цього перейдіть у розділ «Карти» → «Укриття». Також інтерактивна карта доступна на офіційному сайті Тернопільської міської ради в розділі «Е-сервіси» → «Укриття (захисні споруди) у Тернополі».

У ТМР нагадують: тернополяни та гості міста можуть користуватися укриттями, розташованими у школах та вищих професійних училищах, під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» з 18:00 до 08:00 год. В інший час ці укриття доступні лише для учасників освітнього процесу.

Укриття в лікувальних закладах призначені виключно для пацієнтів та персоналу медичних установ. Укриття в закладах дошкільної освіти – лише для дітей та працівників дитячих садків.

Знайти всі наявні захисні споруди на території громади можна на інтерактивній карті або у додатку «е-Тернопіль», який доступний для завантаження користувачам Android та iOS.

