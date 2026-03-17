Є таке відчуття, яке важко пояснити, але всі його знають. Коли сидиш вдома, листаєш стрічку, і розумієш, що треба кудись вийти. Не в магазин, не по справах, а просто — кудись. На щось живе. Де є люди, музика, атмосфера.

Я давно помітив, що такий стан добре лікується одним вечором на концерті або у театрі. Головне — не зволікати і не чекати якогось особливого приводу.

Київ цієї весни дає для цього достатньо підстав.

Що зараз відбувається в місті

Березень і квітень 2026-го вийшли насиченими. Не тому що хтось спеціально так планував — просто артисти повернулися, зали відкрилися, і афіша поступово набрала нормальний темп.

З того, що реально варто взяти до уваги:

Антитіла зіграють три вечори підряд у Палаці Спорту — 20, 21 і 22 березня. Шоу називається «ВДОМА», і судячи з темпу продажів квитків, це буде одна з головних подій весни. Ціни від 650 до 2500 грн, але дешевих місць уже майже немає.

14 березня у МВЦ виступає SVET. Великий майданчик, електронна музика, квитки від 900 грн. Для тих, кому потрібно щось гучніше і масштабніше.

8 квітня — Великий весняний концерт від Хіт FM. Якщо не хочеш прив’язуватись до одного виконавця, але хочеш вечір з живою музикою і компанією — це хороший варіант.

17 квітня — Atlas Festival 2026. Квитки вже у продажі, і це вже не просто анонс — це реальна подія з конкретними датами.

У театральному напрямку також є що дивитися. «Угода з Янголом» у Центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, «Всі мої сини» у КНУТКіТ, «Твоя дочка Єва» — все це зараз у активному репертуарі.

Як не заплутатися

Найзручніше, що я знайшов — це дивитися афішу Києва на ticketsbox. Там зібрано все одразу: концерти, театр, спорт, дитячі заходи. Є фільтр по датах, видно, скільки квитків залишилось. Жодних дзвінків, жодних черг.

Я кілька разів купував там квитки — все приходить на пошту, нічого роздруковувати не треба. Якось навіть взяв в останній момент, буквально за годину до початку.

Навіщо це взагалі

Можна сказати, що зараз не до концертів. І певна логіка в цьому є. Але я помітив інше: саме коли складно — вийти кудись і побути серед живих людей, які теж прийшли не по справах, а просто бути — це працює краще за будь-яку терапію.

Місто не зупинилось. І якщо є можливість — варто скористатися цим поки є нагода.