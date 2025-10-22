22 жовтня, Тернопіль, вулиця Багата. У гаражі спалахнула пожежа.

Рятувальники з 1-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на виклик, за допомогою спецінструментів відчинили ворота й ліквідували займання.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі близько 5 м кв, повідомили в обласній ДСНС.

Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Під час розвідки місця пожежі вогнеборці помітили трьох кошенят, які вже не подавали ознак життя. Їх винесли з диму, і просто на подвір’ї почалася справжня боротьба за життя.

Через кілька хвилин – диво: одне з маленьких сердець знову забилося

Врятовану тварину передали волонтерам громадської організації «Ноїв Ковчег».

Кожне життя важливе.

