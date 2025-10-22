Маленьке серце знову забилося: тернопільські надзвичайники під час пожежі врятували кошеня
22 жовтня, Тернопіль, вулиця Багата. У гаражі спалахнула пожежа.
Рятувальники з 1-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на виклик, за допомогою спецінструментів відчинили ворота й ліквідували займання.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі близько 5 м кв, повідомили в обласній ДСНС.
Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.
Під час розвідки місця пожежі вогнеборці помітили трьох кошенят, які вже не подавали ознак життя. Їх винесли з диму, і просто на подвір’ї почалася справжня боротьба за життя.
Через кілька хвилин – диво: одне з маленьких сердець знову забилося
Врятовану тварину передали волонтерам громадської організації «Ноїв Ковчег».
Кожне життя важливе.