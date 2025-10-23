У 2017 році Кирил Дмитрієв тільки закінчив школу. Він захищав Україну на передовій. Кирил загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Ціною власного життя врятував побратимів. Вічна та світла пам’ять молоденькому Воїну! Легких небесних хмаринок тобі, Кириле!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш захисник Дмитрієв Кирило Юрійович загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму. Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою!», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Щирі співчуття з приводу загибелі Кирила висловили також у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки:

«Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки висловлює глибокі співчуття з приводу непоправної втрати – загибелі Героя Кирила Дмитрієва, який ціною власного життя врятував побратимів.

Ми розділяємо біль втрати та особливо сумуємо разом із матірʼю Оленою Дмитрієвою, нашою колегою, яка працювала актрисою в театрі.

Світла пам’ять про Кирила житиме у серцях усіх, хто знав і шанував його. Схиляємо голови перед мужністю та відданістю Захисника України. Хай Господь пригорне його душу до небесного війська, а родині дарує сили витримати цей біль. Вічна слава Герою України!»

Співчуття з приводу гіркої втрати висловили і в рідному навчальному закладі Кирила – 19-ій школі Тернополя: «З болем у серці повідомляємо, що загинув Дмитрієв Кирил, випускник нашої школи 2017 року. Його мужність, відвага та любов до Батьківщини назавжди залишаться у наших серцях. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас», – йдеться у повідомленні.

