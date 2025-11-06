За 10 місяців цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини отримали 8 млрд 181,1 млн грн гривень податків і зборів. Ця сума на понад 1,2 млрд грн перевищує надходження січня-жовтня минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Приріст надходжень становить 18%. Планові показники бюджету виконано на 110,5%, бюджети громад додатково отримали майже 780 млн гривень.

Найбільшу частку до загальної суми, а це 66,7% від усіх надходжень, традиційно приніс податок на доходи фізичних осіб. Його у січні-жовтні надійшло майже 5,5 млрд гривень.

Єдиного податку від малого бізнесу області надійшло 1,3 млрд гривень.

У трійку лідерів також входить плата за землю, якої до бюджету тергромад сплачено 684,2 млн гривень.

