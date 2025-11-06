У Чорткові триває встановлення двох сонячних електростанцій загальною потужністю 50 кВт, які працюватимуть для потреб пологового та інфекційного відділень Чортківської центральної міської лікарні.

Це черговий етап проєкту «Сонячний Чортків», що крок за кроком переводить міську інфраструктуру на чисту та відновлювану енергію.

Проєкт реалізується завдяки перемозі Чортківської громади в конкурсі «Сонце для України» від Greenpeace Україна у партнерстві з фондом BIOHAUS–Stiftung.

Але цього разу історія про Чортків – не лише про енергію. Це – про рівність і нові можливості. Вперше в Україні до монтажу сонячних електростанцій долучилися жінки-монтувальниці, які пройшли спеціальне навчання в межах проєкту «Монтувальниця сонячних станцій». Проєкт реалізують «Вімен ін Тех Україна» та Greenpeace Україна у співпраці з гуманітарною організацією «Людина в біді» та за фінансової підтримки чеського народу.

Серед них – Світлана Шиян, уродженка Луганщини, яка змінила готельно-ресторанну справу на енергетику, та Марина Скрипнік із Харкова.

Їхня участь – це не просто про професію. Це ознака того, що у Чорткові створюються умови, де жінки можуть реалізувати себе в сучасних технічних сферах, а громада підтримує гендерну рівність і соціальну справедливість, зазначили у міськраді.

Подобається це: Подобається Завантаження…