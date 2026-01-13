У межах програми академічної мобільності Erasmus+ у період з 5 по 10 січня 2026 року відбулося міжнародне стажування у межах програми Erasmus+ KA171 у місті Бреда (Королівство Нідерланди).

Програму стажування пройшла делегація Західноукраїнського національного університету, до якої увійшли директор навчально-наукового центру комунікацій, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія Оксана Коваль та перекладачка І категорії відділу міжнародних зв’язків Вікторія Коробій.

Стажування відбулося на базі Нідерландської бізнес-академії (м. Бреда). З боку приймаючого закладу координатором програми виступив ректор Нідерландської бізнес-академії, професор Ян ван Звітен. У межах стажування учасники успішно пройшли міжнародну програму «Innovative Practices in EU Educational Partnerships», що передбачала ознайомлення з сучасними європейськими підходами до розвитку освітніх партнерств, інноваційних моделей співпраці та практик інтеграції освіти, науки й бізнесу. Метою її було підвищення професійних і навчальних компетентностей, розвиток міжкультурного співробітництва, а також сприяння вдосконаленню освітньої та наукової діяльності університету.

Програма стажування включала аналіз інноваційних освітніх практик і моделей партнерства в країнах Європейського Союзу, вивчення ефективних стратегій співпраці між закладами вищої освіти та провайдерами професійної підготовки, воркшопи з нідерландськими експертами у сфері освіти та навчання, практичні кейси та інституційні візити з метою ознайомлення з успішними прикладами реалізації європейських освітніх партнерств.

Особливе місце в програмі посів практико-орієнтований тренінг у компанії «SPARK Design & Innovation», яку часто називають дизайнерською організацією «прем’єр-ліги».

Тренінг провів Роберт Барнхурн – партнер-засновник SPARK, який представив сучасні підходи до креативного мислення та занурювального навчання, що поєднують освітні інновації, цифрове розширення можливостей і розвиток людської стійкості. У межах зустрічі відбулося обговорення конкретних практичних кроків подальшої співпраці, а також перспектив поглиблення партнерства з Делфтським технологічним університетом, у якому пан Барнхурн є стейкхолдером.

Цінним доповненням до програми стали зустрічі з фахівцями у сфері ментального здоров’я, які мають значний досвід роботи з військовими, ветеранами та людьми, що постраждали внаслідок бойових дій. Зокрема, учасники поспілкувалися з Свеном Бургерсом – директором компанії Eduquest, головою правління GRC (Global Resilience Center), а також з Генрі Спеком – прикладним психологом і коучем, що спеціалізується на травмотерапії.

Представлені підходи до емоційної стабілізації та відновлення внутрішніх ресурсів є актуальними й корисними для розвитку системи підтримки ветеранів в Україні. Окрім професійного складника, учасники стажування мали можливість глибше ознайомитися з культурними особливостями Нідерландів, що сприяло підвищенню міжкультурної компетентності, розвитку комунікаційних навичок та вдосконаленню рівня володіння іноземними мовами.

За результатами стажування всі учасники отримали сертифікати міжнародного зразка, які підтверджують успішне проходження програми загальним обсягом 40 академічних годин навчального навантаження.

Здобуті знання, практичний досвід і міжкультурна співпраця стануть основою для реалізації нових ініціатив та сприятимуть розвитку освітньої системи України.