За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 14 січня на території Тернопільської громади оголошено «жовтий» рівень системи оповіщення. У період з 14 по 16 січня прогнозується ожеледиця на дорогах.

У зв’язку з погіршенням погодних умов комунальні служби та підрядні організації продовжують очищення вулиць від снігу та обробляють дорожнє покриття протиожеледними сумішами, повідомили у ТМР.

Водіїв просять дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, зокрема обирати безпечну швидкість та дотримуватися дистанції між транспортними засобами, для уникнення дорожньо-транспортних пригод.