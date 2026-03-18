Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про загибель водних біоресурсів у двох водоймах: у місті Копичинці Чортківського району та в орендованій водоймі села Кип’ячка Великогаївської громади Тернопільського району.

Під час спільного обстеження водойм представниками Тернопільського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції, місцевих рад та громадської організації рибалок м. Копичинці було зафіксовано масову загибель риби. Загальна кількість загиблих водних біоресурсів становить 1 076 екземплярів: товстолоб – 524, короп – 380, білий амур – 169 та щука – 3.

Підрахунок риби проводили маршрутним методом, а відділом інструментально-лабораторного контролю відібрано проби води для гідрохімічного аналізу.

Тернопільський рибоохоронний патруль нагадує громадянам про необхідність оперативно повідомляти про факти загибелі риби, звертаючись на цілодобову «гарячу лінію»: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58.