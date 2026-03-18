Василь Придій (Куречко), уродженець Бережан, захищав Україну з квітня 2022 року. А з листопада 2024-го Василя вважали зниклим безвісти. Рідні чекали, вірили, сподівалися… На жаль, стало відомо: Василь загинув на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Схиляємо голови у скорботі. Війна забрала ще одне дороге життя…

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, уродженця міста Бережани Василя ПРИДІЯ (КУРЕЧКА).

Василь Придій (Куречко) народився 12 січня 1972 року в м. Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1. Після школи вступив у Київську школу фізико-математичних наук. Після навчання проходив строкову військову службу у морфлоті. Недовго працював на Бережанському склозаводі, після чого – робота за кордоном, де одружився (після шлюбу взяв прізвище дружини – Придій). Згодом повернувся в Україну та переїхав на постійне проживання в Чернівецьку область.

У квітні 2022 року призваний до лав ЗСУ, проходив службу в інженерних військах в підрозділі понтонних переправ. У жовтні 2024-го переведений для подальшого проходження служби до підрозділів морської піхоти.

З 11 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти поблизу н.п. Богоявленка, Донецької області. Як з’ясувалося пізніше, цей день був днем його загибелі.

Мужній захисник, щирий друг і надійний побратим.

Матрос ПРИДІЙ Василь Богданович (12.01.1972 р. – 11.11.2024 р.), військовослужбовець військової частини А4548 загинув 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Був відданий присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.

За волею родини, тіло буде поховано в рідних Бережанах.

У смутку та горі залишились дружина, рідна сестра, племінниця, племінник.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна слава Герою!» – написали у Бережанській міській раді.