Андрій Андрійчук із Шумської громади працював ветеринаром. Але війна все змінила – став захисником рідної землі. Пройшов пекло важких боїв на сході України. Внаслідок поранення втратив руку. Довго лікувався, проходив реабілітацію. На жаль, сьогодні його серце зупинилося… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті учасника бойових дій, ветерана – Андрійчука Андрія Пилиповича, 1969 року народження, жителя села Биківці.

Народився та виріс Андрій у селі Новостав, а проживав у селі Биківці. Працював лікарем ветеринарної медицини.

На початку 2023 року він був призваний до лав Збройних Сил України. Мужньо виконував бойові завдання із захисту рідної землі, разом із побратимами пройшов пекло важких боїв на сході України.

У серпні 2023 року під час виконання бойового завдання Андрій отримав важке поранення. Внаслідок тяжкої мінно-вибухової травми втратив руку, тривалий час лікувався та проходив реабілітацію. Понад рік тому був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

18 березня 2026 року в місцевій лікарні його серце зупинилося.

Завтра, 19 березня о 12:00 у селі Биківці відбудеться прощання з померлим. Поховають Андрія на кладовищі в селі Новостав.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, друзям та близьким Андрія», – написали у Шумській громаді.