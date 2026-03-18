У місті Нікосія (Кіпр) відбувся Кубок Європи з метань. Престижний міжнародний турнір зібрав близько 600 атлетів із 28 країн світу, які змагалися у штовханні ядра, метанні диска, списа та молота.

У складі національної збірної України у віковій категорії до 23 років (U23) виступив студент соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Максим Лаврик. У секторі для штовхання ядра Максим продемонстрував результат 16,37 м, посівши 11-те місце у підсумковому протоколі.

Варто зазначити, що цей показник став новим особистим рекордом спортсмена у роботі з дорослим ядром, що свідчить про системну підготовку та стабільний спортивний ріст нашого студента на міжнародній арені.

У загальнокомандному заліку чоловіча молодіжна збірна України посіла 7-ме місце.