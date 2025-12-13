У полум’ї жорстокої війни згоріло ще одне молоде життя… У лютому 2022-го став на захист України Вадим Доскоч, житель села Варваринці Микулинецької громади. Вадим був оператором БПЛА. Загинув на Харківщині. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Герою!

«І знову біль… Микулинецька громада знову втратила відважного захисника, Героя України, котрий до останнього подиху боронив свою рідну землю від загарбників.

З глибоким сумом сповіщаємо, що під час виконання завдань у Харківській області поблизу населеного пункту Лютівка 12 грудня 2025 року загинув військовослужбовець, старший солдат ДОСКОЧ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ, 19 квітня 1996 року народження, житель села Варваринці (уродженець с. Мшанець) Тернопільської області, оператор безпілотних літальних апаратів екіпажу безпілотного літального апарату взводу безпілотних авіаційних комплексів батальйону територіальної оборони військової частини, який став на захист рідної України 25 лютого 2022 року.

Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним служінню українському народові, присязі та своїм побратимам.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.

Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Сили Вам і витримки, щоб пережити цю непоправну втрату. У цю важку мить ми разом із вами розділяємо ваш біль і скорботу

Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Герою!

Зустріч траурного кортежу із тілом загиблого Героя у неділю, 14 грудня 2025 року. Маршрут кортежу: Тернопіль – Микулинці – Дружба – Струсів – Варваринці, орієнтовний час зустрічі – 14:00 год. в селищі Микулинці (в центрі).

Просимо мешканців живим коридором і лампадками зустріти воїна і віддати останню шану нашому Герою.

Про чин парастасу і похорону повідомимо додатково», – написали у Микулинецькій громаді.

