У 2026 році частина українських пенсіонерів може зіткнутися з урядовим обмеженням розміру щомісячних виплат. Під скорочення потраплять лише ті, чия пенсія перевищує встановлену законом максимальну межу.

Кому уріжуть пенсії з 1 січня?

З 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом максимальну суму. Це передбачено держбюджетом-2026, пише 24 Канал.

Обмеження зачепить лише пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами:

Судді відповідно до закону “Про судоустрій і статус суддів”;

Прокурори за законом “Про прокуратуру”;

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи за законом “Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС”;

Військовослужбовці та правоохоронці (поліція, СБУ, ДБР та інші) за законом “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби”;

Державні службовці до завершення пенсійної реформи.

Як діятимуть обмеження на пенсії?

Як пояснили у Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться тільки тієї частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2026 році ця сума становить 25 950 гривень).

Отже, діятимуть наступні алгоритми:

10 – 11 прожиткових мінімумів виплачуватиметься 50% від надлишку;

11 – 13 – 40%;

13 – 17 – 30%;

17 – 21 – 20%;

понад 21 – 10%.

При цьому, базова сума пенсії залишається без змін, а знижувальні коефіцієнти застосовуються лише до частини, що перевищує встановлений поріг.

У кого зростуть пенсії з 2026 року?

За прогнозами Бюджетної декларації, мінімальна пенсія може підвищитись до 2 564 гривень, що гарантує базовий рівень доходу для непрацездатних громадян.

Зростання виплат відобразиться і на надбавках, які залежать від прожиткового мінімуму, тому частина пенсіонерів отримає реальне збільшення щомісячних виплат.

У 2026 році українські пенсії зростуть також завдяки плановій індексації. На пенсійне забезпечення у держбюджеті закладено 1,027 трильйона гривень, що перевищує суму, виділену на ці потреби у 2025 році.





Подобається це: Подобається Завантаження…