Кому пенсії в 2026 році уріжуть, а в кого – зростуть?
У 2026 році частина українських пенсіонерів може зіткнутися з урядовим обмеженням розміру щомісячних виплат. Під скорочення потраплять лише ті, чия пенсія перевищує встановлену законом максимальну межу.
Кому уріжуть пенсії з 1 січня?
З 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом максимальну суму. Це передбачено держбюджетом-2026, пише 24 Канал.
Обмеження зачепить лише пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами:
Судді відповідно до закону “Про судоустрій і статус суддів”;
Прокурори за законом “Про прокуратуру”;
Ліквідатори Чорнобильської катастрофи за законом “Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС”;
Військовослужбовці та правоохоронці (поліція, СБУ, ДБР та інші) за законом “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби”;
Державні службовці до завершення пенсійної реформи.
Як діятимуть обмеження на пенсії?
Як пояснили у Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться тільки тієї частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2026 році ця сума становить 25 950 гривень).
Отже, діятимуть наступні алгоритми:
10 – 11 прожиткових мінімумів виплачуватиметься 50% від надлишку;
11 – 13 – 40%;
13 – 17 – 30%;
17 – 21 – 20%;
понад 21 – 10%.
При цьому, базова сума пенсії залишається без змін, а знижувальні коефіцієнти застосовуються лише до частини, що перевищує встановлений поріг.
У кого зростуть пенсії з 2026 року?
За прогнозами Бюджетної декларації, мінімальна пенсія може підвищитись до 2 564 гривень, що гарантує базовий рівень доходу для непрацездатних громадян.
Зростання виплат відобразиться і на надбавках, які залежать від прожиткового мінімуму, тому частина пенсіонерів отримає реальне збільшення щомісячних виплат.
У 2026 році українські пенсії зростуть також завдяки плановій індексації. На пенсійне забезпечення у держбюджеті закладено 1,027 трильйона гривень, що перевищує суму, виділену на ці потреби у 2025 році.