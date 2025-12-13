14 грудня в області – хмарно з проясненнями. Невеликі опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 3-5 градусів тепла.

