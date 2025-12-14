Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це пише Міністерство оборони України.

Згідно з рішенням уряду, новий механізм має на меті зменшення бюрократичних процедур і спрощення процесу як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Частина громадян зможе ставати на військовий облік без особистого звернення до ТЦК, черг та подання додаткових довідок.

Автоматично на військовий облік ставитимуться чоловіки, які не стали на облік у 17 років – вони отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку. Також облік поширюватиметься на чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. У таких випадках відвідування ТЦК та СП або проходження військово-лікарської комісії не вимагатиметься.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, для реалізації проєкту налагоджено обмін даними між Міністерством оборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

“Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані”, – зазначила Ферчук.

