Студенти кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини» – Соломія Окунь, Єлизавета Чернецька, Богдан Михайлишин і Дар’я Синярська – взяли участь в осінньому СД Кампусі, який став для них надихаючим досвідом та справжньою школою лідерства. Захід організований ГО «СД Платформа» за підтримки Фонду Фрідріха Еберта.

Учасники із задоволенням поділилися своїми враженнями.

Єлизавета Чернецька розповідає, що п’ять днів інтенсивного навчання подарували їй цінні знання про публічні виступи, медіаграмотність, політику та комунікацію. Атмосфера дружності, робота в командах і практичні завдання експертів зробили навчання динамічним, живим і справді корисним. Особливо надихнула можливість розробити власну ініціативу, яку можна реалізувати в майбутньому.

Богдан Михайлишин відзначає чітку й продуману програму кампусу, насичену практиками, командною роботою та змаганнями. Його команда працювала над темою регіональних інтеграцій і створила план заходу для регіону Одеса. У результаті їхня команда здобула перемогу в голосуванні. Богдан підкреслює, що участь у кампусі дала йому можливість розвинути навички комунікації, аналітики та презентації.

Осінній СД Кампус став для студентів ЗУНУ середовищем активного розвитку, нетворкінгу та практичної роботи, де кожен мав можливість проявити себе, спробувати нове та відчути силу командної взаємодії.

