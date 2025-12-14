Упродовж січня-листопада 2025 року за фактами порушення митного законодавства працівниками Тернопільської митниці складено 66 протоколів про порушення митних правил.

Про це повідомили в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці.

Загальна сума вилучених предметів правопорушень за цей період склала 36 мільйонів гривень. Загалом від правоохоронної діяльності митниці до Державного бюджету України надійшло 688 тисяч гривень.

На розгляд до суду митницею передано 40 справ про порушення митних правил на 26 мільйонів гривень.

На користь держави судом розглянуто 5 справ про порушення митних правил загальною сумою понад 13 мільйонів гривень: конфісковано предмети правопорушень та накладено стягнення у вигляді штрафу.

За цей період у зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення пов’язані із:

неправомірними операціями з товарами, митне оформлення яких не закінчено;

недекларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України;

перевищенням строку транзитних перевезень (доставки) товарів;

перевищенням строку тимчасового ввезення товарів;

діями, спрямованими на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру тощо.

