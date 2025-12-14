Жителів та гостей Козови запрошують на благодійну виставу «Різдвяна кантата». Музично-театралізована вистава відбудеться у рамках Всеукраїнського благодійного туру, який проходить з 5 по 28 грудня

Різдво – справжнє родинне свято. Його особлива атмосфера дарує тепло, затишок і бажання виявляти турботу про дорогих і близьких нам людей. «Різдвяна Кантата» не тільки створює святкову атмосферу, а й нагадує справжній історичний сенс Різдва. Віримо, як у Вифлеємі колись засяяла зірка і сповістила про народження Спасителя, так і для нас незабаром буде звучати гімн перемоги.

Усіх бажаючих чекають 23 грудня о 16:00 у Козівському Будинку культури за адресою: вул. Михайла Грушевського, 23.

Організатор: Благодійний фонд «Мрія».

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://forms.gle/xTb99StkvjntBAaf7

