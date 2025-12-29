Рідні довго чекали звістки з фронту. На жаль, як виявилось, Андрій Савечко, житель Збаразької громади, загинув у листопаді 2024-го у Бахмутському районі на Донеччині. Андрій служив сапером. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, ще одну велику втрату має Збаразька громада. Наш захисник Андрій Савечко, 1975 р.н., який вважався безвісти зниклим, як з’ясувалося, загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Молодший сержант служив сапером інженерно-саперного взводу.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо непоправне горе втрати найдорожчої людини.

Зустріч захисника відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 грудня, о 14 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Андрія на вулицю Куліша, де буде відслужена панахида, а далі – до церкви Христового Воскресіння, де відслужать парастас.

Маршрут траурного кортежу:

с.Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Грушевського – вул. Павленка – вул. Куліша – церква Христового Воскресіння.

Чин похорону – наступного дня, у середу, 31 грудня, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати мужнього воїна, який віддав життя за нашу з вами свободу і гідність», – написав міський голова Збаража Роман Полікровський.

Подобається це: Подобається Завантаження…