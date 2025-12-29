За даними гідрометцентру, на Тернопільщині розпочалася метеорологічна зима. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 0° в сторону зниження, на більшій частині території області, відбувся 24 грудня, на Чортківщині – 19 грудня.

Цього тижня область перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів. Періодично випадатиме сніг. Тилова частина циклону, в першій половині робочого тижня, спричинятиме посилення вітру до 15-20 м/с, місцями очікується хуртовина. На дорогах ожеледиця. Температурні показники знижуватимуться.

30 грудня в області – хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по області впродовж доби 1-6 градусів морозу.

У Тернополі – хмарно. Сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по області впродовж доби 3-5 градусів морозу.

Подобається це: Подобається Завантаження…