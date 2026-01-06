Молодий, талановитий, відповідальний. Павло Ящищак з Тернополя з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну. Воював на передовій, але ніколи не жалівся. Петро був справжнім: у професії, житті, у стосунках з ближніми та друзями. Вічна пам’ять Герою!

«Перші дні нового року трагічні для наших телеканалів Телеканал ІНТБ Тернопіль1. На Донеччині, у зоні бойових дій, зупинилось серце нашого телеоператора Pavlo Yashchyshchak.

Для нас немає колишніх… Павло, ти з перших днів повномасштабного вторгнення став на наш захист, ти був надто щирим і надто вимогливим до усіх, хто тебе оточував… Ти справжній! І нам дуже боляче…

Ми не можемо осягнути біль твоїх рідних Надія Ящищак-Калінчук», – трагічну звістку сповістила директорка телеканалів “Тернопіль 1” та “ІНТБ” Олена Науменко, де до війни працював Павло.

«Мені не віриться і не хочеться вірити… Павло… Ми разом працювали кілька років на ТТБ. Завжди виручав, підстраховував. Скільки ми хороших сюжетів разом зняли. А коли пішов на війну, то тільки казав – все добре! Яка та ж с…ка – війна», – написала Зоряна Довгань.

