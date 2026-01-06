7 січня в області – хмарно. Часом сніг, вранці та вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, слабка хуртовина. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Протягом усього дня очікується сильний сніг, який ввечері послабшає. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, слабка хуртовина. Температура повітря впродовж доби 2-4 градуси морозу.

Подобається це: Подобається Завантаження…