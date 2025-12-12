Рідні більше року чекали, вірили, сподівалися… На жаль, стало відомо: війна обірвала життя Сергія Молодця, жителя села Лосяч Скала-Подільської громади. Сергій загинув у серпні 2024-го на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату для нашого краю.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 5 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу н.п. Іванівка Донецької області, загинув внаслідок мінометного обстрілу сержант МОЛОДЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1976 року народження, житель села Лосяч Скала-Подільської територіальної громади, який до цього часу вважався зниклим безвісти, та тепер знайде свій вічний спочинок у рідній землі.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!» – пише другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Подобається це: Подобається Завантаження…