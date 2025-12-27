У різдвяний день сумна звістка надійшла в село Іване-Пусте. Довгий час вважали зниклим безвісти Василя Чубея. Рідні жили надією, сподіванням… На жаль, підтвердилась загибель захисника. Останній бій Василь прийняв на Донеччині у серпні 2024-го. Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

«У день, коли лине коляда по всій Україні, сумна звістка знову надійшла до нашого краю.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок артилерійського обстрілу позицій, 17 серпня 2024 року на околиці н.п. Гродівка Донецької області, загинув молодший сержант Чубей Василь Романович, 1980 року народження житель села Іване-Пусте, який до цього часу вважався зниклим безвісти. А тепер знайде вічний спочинок у рідній землі.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!» – пише Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

«З глибоким сумом та невимовним болем наша громада сприйняла звістку про загибель нашого земляка, відданого сина України, молодшого сержанта Чубея Василя Романовича, 23 січня 1980 р.н., жителя селв Іване-Пусте.

Він був людиною честі та мужності, яка без вагань стала на захист рідної землі. Тривалий час ми жили надією, поки він вважався безвісти зниклим, але, на жаль, підтвердилося найгірше.

Його життя обірвалося 17 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гродівка Донецької області. Він залишився вірним військовій присязі до останнього подиху.

Його жертовність – ціна нашої свободи

“Герої не вмирають, поки живе пам’ять про них у наших серцях.”

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Нехай Господь дасть сили перенести цю важку втрату, а душа новопреставленого воїна Василя знайде вічний спокій у Царстві Небесному.

Світла пам’ять та вічна слава Герою!» – пише Іване-Пустенська сільська рада.

Розпорядженням сільського голови в Іване-Пустенській громаді оголошено дні жалоби.

Про час зустрічі тіла воїна буде повідомлено додатково.

