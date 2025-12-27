Тернопільські спортсмени знову найкращі! Вихованці обласної федерації кіокушинкай карате-до та КДЮСШ №1 вибороли 21 призове місце на XVI Всеукраїнському турнірі з кіокушин-кан карате-до пам’яті Віталія Кушнірика.

Серед 300 спортсменів з усієї України вони здобули: 2 золоті медалі – Рубінець Матвій і Минько Андрій, 11 срібних та 8 бронзових медалей.

«Це результат наполегливої праці, відданості спорту та віри у себе. Дякуємо нашим юним чемпіонам, їхнім тренерам і батькам за підтримку та за те, що прославляють Тернопіль на всеукраїнському рівні! Бажаємо вам нових перемог, міцного здоров’я, невичерпної енергії та завзяття», – написав міський голова Сергій Надал.

