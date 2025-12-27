Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина – підтвердилась загибель Дмитра Пилип’юка із села Хмелиська Підволочиської громади. Життя Воїна обірвалось у липні цього року на Харківщині. Вічна пам’ять і слава захиснику України!

«Скорботна звістка для Підволочиської громади.

З глибоким сумом повідомляємо, що 4 липня 2025 року на полі бою в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області загинув наш земляк – солдат 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Збройних сил України ПИЛИПʼЮК Дмитро Васильович, (1993 р.н.) із села Хмелиська.

Дмитро віддав своє життя, захищаючи незалежність, свободу та майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і всій родині загиблого Захисника.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

У неділю, 28 грудня, о 13:30 год., у Підволочиську біля пам’ятника Ангелу Хоронителю відбудеться зустріч тіла загиблого Захисника.

Після спільної молитви жалобний кортеж вирушить до села Хмелиська, де в домі військовослужбовця буде відслужено заупокійну панахиду.

Похорон – у понеділок, 29 грудня, об 11:00 год.

Просимо мешканців громади гідно зустріти Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою», – написали у Підволочиській селищній раді.

