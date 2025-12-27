Віталій Тимчук із села Настасів Тернопільського району мав добре і щире серце. Був гарним, люблячим сином і братом. Рідні з нетерпінням чекали Віталія з війни додому. Та їхній Герой повертається додому на щиті. Вічна пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув Тимчук Віталій Михайлович 1982 року народження. Віталій Михайлович народився 14 листопада 1982 року у селі Настасів. Навчався у Настасівській школі. За словами мами Ольги був співчутливим, відповідальним та сумлінно ставився до роботи.

Під час служби був стрільцем-помічником гранатометника 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилась його загибель. Загинув Тимчук Віталій Михайлович 06 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області.

У Героя залишились мама Ольга, батько Михайло та брат Володимир.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна. Схиляємо голови у скорботі та стоїмо поруч з вами у цей складний час. Нехай душа Віталія оселиться у Царстві Небесному. Вічна пам’ять та шана Герою!»

Подобається це: Подобається Завантаження…