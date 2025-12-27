28 грудня в області – хмарно. Мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Слабке налипання мокрого снігу, вночі та вранці слабка ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде хмарно. Вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Ожеледиця. Слабке налипання мокрого снігу, вночі та вранці слабка ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря впродовж доби 0-2 градуси морозу.

