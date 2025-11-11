На щиті повертається захисник із Тернопільщини Андрій Сосна: два роки вважали зниклим безвісти
Довге чекання… Довга дорога додому… На щиті повертається з війни Андрій Сосна із села Радошівка Великодедеркальської громади. Загинув Андрій у кінці жовтня 2023 року у районі населеного пункту Роботине на Запоріжжі. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!
«Із сумом повідомляємо, що на щиті до рідного дому повертається старший солдат Сосна Андрій Григорович із Радошівки – стрілець-санітар механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А ****.
Загинув військовий 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Вважався зниклим безвісти.
Вічна пам’ять і слава Герою!
Щирі співчуття рідним.
Про час і місце зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково», – написали у Великодедеркальській громаді.